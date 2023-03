La Russia proroga di soli 60 giorni l'accordo sul grano. L'Onu: 'Faremo di tutto per garantire le forniture' (Di martedì 14 marzo 2023) Mosca, l'accordo sul grano che scadrà il prossimo 18 marzo è stato prorogato di ulteriori 60 giorni. Lo ha comunicato alla Tass il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko. L'Ucraina ha ... Leggi su globalist (Di martedì 14 marzo 2023) Mosca, l'sulche scadrà il prossimo 18 marzo è statoto di ulteriori 60. Lo ha comunicato alla Tass il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko. L'Ucraina ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Ucraina, Kiev: 'Oltre 700 soldati Russia uccisi in un giorno': (Adnkronos) - Mosca proroga l'accordo sul grano di 6… - TV7Benevento : Ucraina: Russia proroga l'accordo sul grano di 60 giorni - - Vera52834961 : RT @Gianl1974: 3/4 Il fatto che Mosca non abbia obiezioni alla proroga dell''accordo sui cereali', ma solo per 60 giorni, è stato annunciat… - Vera52834961 : RT @Gianl1974: 1/4 Kyiv: la decisione della Russia di prorogare l'accordo sul grano per soli 60 giorni contraddice l'accordo firmato da Tur… - DanielR05ca : RT @Gianl1974: 1/4 Kyiv: la decisione della Russia di prorogare l'accordo sul grano per soli 60 giorni contraddice l'accordo firmato da Tur… -