(Di martedì 14 marzo 2023) Il, con la prefazione di Eugenio Giani e Luigi Caroppo è stato presentato in Regione da Gabriele Fredianelli, Antonio Pagliai, Lorenzo Bosi e Francesco Franchi

Il libro, con la prefazione di Eugenio Giani e Luigi Caroppo è stato presentato in Regione da Gabriele Fredianelli, Antonio Pagliai, Lorenzo Bosi e Francesco Franchi... che Dell'Orfanello che si sta allenando in gruppo ma sarà pronto forsedue gare. Anche nel ... GIUGLIANO (3 - 5 - 2): Sassi; Biasiol, Scognamiglio, Poziello; Iglio (dal 4° s.t.), ...le mura amiche, le vespe hanno portato a casa ben 19 punti frutto di cinque vittorie, quattro ... (dal 4 stG.), Oyewale S., Poziello C., Rizzo N. (dal 23 st Piovaccari F.), Salvemini F., ...

La Rondinella tra storia e futuro nel libro “Un’altra squadra, un’altra Firenze” LA NAZIONE

La Rondinella ha rappresentato una parte importante del calcio ... L’altro è la vicenda di una squadra che tra vicende e cadute è durata svariati decenni. I giovani che leggeranno questo libro ...Il Brescia di Massimo Cellino sta vivendo una stagione tra la più complicate della sua storia recente, tra contestazione e il rischio Serie C ...