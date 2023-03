La Romano difende le ladre rom: il Pd le fa da scudo e la fa passare per vittima. Social ancora più furiosi (Di martedì 14 marzo 2023) Sgomento, incredulità e indignazione e rabbia: le reazioni seguite alle dichiarazioni della consigliera comunale Monica Romano, a Palazzo Marino in quota Pd, hanno scatenato un putiferio sui Social e sconvolto l’opinione pubblica che, all’invocazione della privacy a tutela delle borseggiatrici rom che imperversano nelle varie linee della metro meneghina, ha replicato vivamente risentita ed esterrefatta. La difesa delle borseggiatrici rom della consigliera Monica Romano: il Pd fa quadrato intorno alla collega Così, tra chi, letteralmente sconvolto, si è chiesto se quelle uscite provenissero da un profilo fake, twittando: «Sono andato a controllare, non può essere vero»… E chi, con toni ben più inaspriti, come riferisce il Corriere della sera, ha commentato: «Auguratevi — ha scritto un utente su Facebook rivolgendosi a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 marzo 2023) Sgomento, incredulità e indignazione e rabbia: le reazioni seguite alle dichiarazioni della consigliera comunale Monica, a Palazzo Marino in quota Pd, hanno scatenato un putiferio suie sconvolto l’opinione pubblica che, all’invocazione della privacy a tutela delle borseggiatrici rom che imperversano nelle varie linee della metro meneghina, ha replicato vivamente risentita ed esterrefatta. La difesa delle borseggiatrici rom della consigliera Monica: il Pd fa quadrato intorno alla collega Così, tra chi, letteralmente sconvolto, si è chiesto se quelle uscite provenissero da un profilo fake, twittando: «Sono andato a controllare, non può essere vero»… E chi, con toni ben più inaspriti, come riferisce il Corriere della sera, ha commentato: «Auguratevi — ha scritto un utente su Facebook rivolgendosi a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : La Romano difende le ladre rom: il Pd le fa da scudo e la fa passare per vittima. Social ancora più furiosi… - elleucas2 : @Monica_Romano @diMartedi Ma questa è quella che difende i ladri gitani? - jobwithinternet : RT @Stocca64: ??Ma è stata eletta con i voti delle #borseggiatrici che lei difende ??? ??Per la consigliera, il senso civico è tutelare i #cr… - pippoxpoppi : RT @Stocca64: ??Ma è stata eletta con i voti delle #borseggiatrici che lei difende ??? ??Per la consigliera, il senso civico è tutelare i #cr… - OrlandoStier68 : RT @x810990: @brandobenifei @Monica_Romano Chi difende i Rom che rubano e fanno del male alla povera gente è dalla loro parte. Gli italiani… -