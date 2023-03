La rifinitura degli azzurri in attesa dell’Eintracht: indicazioni sulla formazione per la Champions (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolto come annunciato l’allenamento di rifinitura degli azzurri di Spalletti a Castel Volturno alla vigilia di Napoli-Eintracht di Champions. Kim e Meret stanno bene e sono recuperati. Raspadori, invece, ancora out: non ha preso parte alla seduta. Aggregato un giovane della Primavera, Pasquale Marranzino. Grande emozione per lui per aver scambiato due passaggi con Kvaratskhelia. Estrema serenità nel gruppo con Osimhen a ridere e scherzare con i compagni in occasione del torello. Poi partitina a campo ridotto con distribuzione delle pettorine: in una squadra il tridente Kvara, Osi e Lozano. Probabilmente una indicazione per la formazione titolare di domani sera. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolto come annunciato l’allenamento didi Spalletti a Castel Volturno alla vigilia di Napoli-Eintracht di. Kim e Meret stanno bene e sono recuperati. Raspadori, invece, ancora out: non ha preso parte alla seduta. Aggregato un giovane della Primavera, Pasquale Marranzino. Grande emozione per lui per aver scambiato due passaggi con Kvaratskhelia. Estrema serenità nel gruppo con Osimhen a ridere e scherzare con i compagni in occasione del torello. Poi partitina a campo ridotto con distribuzione delle pettorine: in una squadra il tridente Kvara, Osi e Lozano. Probabilmente una indicazione per latitolare di domani sera. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

