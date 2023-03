La ‘Rete Sociale’ ricorre al Tar contro la ASL: lettera aperta al dg Volpe (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 5 minutiRiceviamo e pubblichiamo la lettera aperta indirizzata al Direttore Generale della Asl dott. Gennaro Volpe, a firma di Serena Romano, presidente della “Rete Sociale“. La lettera – “Gentile Direttore Volpe, è avvilente per noi dover presentare un ricorso al Tar per ottenere ciò che ci spetta di diritto: ovvero, per confrontarci sul funzionamento del Dipartimento di Salute Mentale nella Consulta Sociosanitaria della Asl e del DSM.E’ avvilente perché significa tornare indietro di molti anni: quando i familiari dei sofferenti psichici crearono “La Rete Sociale” non solo per difendere collettivamente i propri diritti, ma per conoscerli. Molti, infatti, non sapevano neanche quali cure e percorsi riabilitativi spettano alle persone con disagio psichico; né che tali percorsi sono di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 5 minutiRiceviamo e pubblichiamo laindirizzata al Direttore Generale della Asl dott. Gennaro, a firma di Serena Romano, presidente della “Rete Sociale“. La– “Gentile Direttore, è avvilente per noi dover presentare un ricorso al Tar per ottenere ciò che ci spetta di diritto: ovvero, per confrontarci sul funzionamento del Dipartimento di Salute Mentale nella Consulta Sociosanitaria della Asl e del DSM.E’ avvilente perché significa tornare indietro di molti anni: quando i familiari dei sofferenti psichici crearono “La Rete Sociale” non solo per difendere collettivamente i propri diritti, ma per conoscerli. Molti, infatti, non sapevano neanche quali cure e percorsi riabilitativi spettano alle persone con disagio psichico; né che tali percorsi sono di ...

