La Regina Rania condivide le foto del matrimonio della figlia | la principessa Iman di Giordania

U n intero Paese in festa ha celebrato il matrimonio di Iman di Giordania nel palazzo reale di Amman. La secondogenita di re Abd Allah II e dellaha sposato il fidanzato finanziere Jameel Alexander Thermiotis. Ecco come è andata Iman di Giordania sposa senza fronzoli A fermare il velo una tiara dal valore inestimabile Iman di ...La principessa Iman di Giordania , 26 anni, seconda dei quattro figli dellae di re Abdallah , ha detto "sì" al finanziere Jameel Alexander Thermiotis . Una sontuosa cerimonia andata in scena al Beit al Urdun Palace , residenza ufficiale dei sovrani di Giordania, ...Cosìdi Giordania ha scritto sui suoi social, pubblicando le foto e i video che raccontano il matrimonio di sua figlia Iman bint Abdullah, 26 anni, secondogenita dellae di Re ...

Le nozze reali della principessa Iman di Giordania: la tiara, l'abito e l'emozione della regina Rania la Repubblica

Iman di Giordania ha sposato il fidanzato finanziere Jameel Alexander Thermiotis nel palazzo reale di Amman. Tutto sulla cerimonia ...