"La rappresentante di lista – Live with orchestra": un doppio vinile in uscita per la band in versione sinfonica

LA rappresentante DI lista annuncia oggi l'uscita di un nuovo episodio discografico che si aggiunge alla sua già importante carriera: verrà pubblicato per Woodworm/Numero Uno –Sony Music Italy il prossimo venerdì 14 aprile LRDL – Live with orchestra. Una speciale release disponibile in doppio vinile, cd e digitale, da oggi in preorder, registrata al Ravenna Festival la scorsa estate, quando la band di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina ha portato il suo repertorio dal vivo completamente riarrangiato per l'occasione in versione sinfonica. Si è trattato di un appuntamento unico nel suo genere, una veste insolita per La rappresentante di lista, accompagnata per l'occasione da un'orchestra sinfonica.

