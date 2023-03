La questione balneari va risolta entro il 20 aprile. Subito la mappatura delle concessioni (Di martedì 14 marzo 2023) La partita dei balneari rimane aperta. L'ultimo capitolo è la sentenza del primo marzo della sesta sezione del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso dell'Agcm, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, contro la decisione del Comune di Manduria, in provincia di Taranto, di prorogare fino al 2033 le concessioni. «La proroga automatica di tutte le concessioni demaniali marittime si pone in contrasto con il diritto europeo» dice la sentenza. Una sentenza che, potrebbe, a cascata aprire una serie di ricorsi su tutto il territorio. C'è anche un problema che riguarda i Comuni che si trovano i titoli in scadenza per legge e la necessità di sapere Subito cosa fare per riassegnarli. Se ritardano l'applicazione della Bolkestein potrebbero essere citati dalla Corte dei Conti per il danno causato dai mancati ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 marzo 2023) La partita deirimane aperta. L'ultimo capitolo è la sentenza del primo marzo della sesta sezione del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso dell'Agcm, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, contro la decisione del Comune di Manduria, in provincia di Taranto, di prorogare fino al 2033 le. «La proroga automatica di tutte ledemaniali marittime si pone in contrasto con il diritto europeo» dice la sentenza. Una sentenza che, potrebbe, a cascata aprire una serie di ricorsi su tutto il territorio. C'è anche un problema che riguarda i Comuni che si trovano i titoli in scadenza per legge e la necessità di saperecosa fare per riassegnarli. Se ritardano l'applicazione della Bolkestein potrebbero essere citati dalla Corte dei Conti per il danno causato dai mancati ...

