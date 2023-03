La produzione bellica Usa è insufficiente a sostenere un ritmo di guerra (Di martedì 14 marzo 2023) L’amministrazione Biden ha proposto, per il 2024, un aumento del bilancio per la Difesa pari a circa il 3% (25 miliardi) che porterà la spesa complessiva a 842 miliardi di dollari. Se verrà mantenuta questa tendenza, il risultato sarà il più alto budget militare dalla fine della Seconda guerra mondiale, molto più alto rispetto ai InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 14 marzo 2023) L’amministrazione Biden ha proposto, per il 2024, un aumento del bilancio per la Difesa pari a circa il 3% (25 miliardi) che porterà la spesa complessiva a 842 miliardi di dollari. Se verrà mantenuta questa tendenza, il risultato sarà il più alto budget militare dalla fine della Secondamondiale, molto più alto rispetto ai InsideOver.

