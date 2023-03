La pizza speciale per il Napoli è un disastro: 'Ma che colore è?' (Di martedì 14 marzo 2023) L'originalità dei napoletani non ha confini , soprattutto in un periodo come questo con lo scudetto che si avvicina e una stagione super. I tifosi sui social si stanno scatenando. La festa per il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 14 marzo 2023) L'originalità dei napoletani non ha confini , soprattutto in un periodo come questo con lo scudetto che si avvicina e una stagione super. I tifosi sui social si stanno scatenando. La festa per il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliAddict : La pizza speciale per il Napoli è un disastro: 'Ma che colore è?' #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Corrier… - CookCorriere : Giuseppe Mellone, che gestisce la Pasticceria Fresco Forno a Napoli insieme al fratello Salvatore, ha creato un dol… - AcerboLivio : New Post: DaZero Milano i pizzaioli di 50 Top Pizza per uno speciale menù a 4 mani - CofferatiG : @Nina_Sensi @GandalfGrigioOf @MenteObliqua va bè da briatore basta mangiare na pizza...... con la 'farina speciale' - SteveRomeiDj : Una buona Pizza con vista speciale! ?????? #relax #Food #pizza #love -