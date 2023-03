La nuova PAC 2023-2027, Petracca: “Il PSR Campania è secondo solo alla Lombardia “ (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta questo pomeriggio, presso il carcere borbonico, l’incontro organizzato dal Centro Assistenza Agricola della CIA Agricoltori Italiani “Insieme verso la riforma, la nuova PAC 2023-2027”. Al centro del discorso c’è stato lo sviluppo dell’agricoltura delle aree interne, la tutela dei valori della ruralità e delle produzioni tipiche e la promozione di prodotti e territorio. E’ un momento delicato per l’agricoltura nazionale considerando l’aumento ingente dei costi delle materie prime, accompagnato dalla crisi di mercato di molte eccellenze italiane, che verte sulla stabilità delle imprese e sulla loro sopravvivenza. Tra i vari relatori dell’incontro, è intervenuto anche il conigliere regionale e vicepresidente della commissione agricoltura regione Campania, Maurizio ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta questo pomeriggio, presso il carcere borbonico, l’incontro organizzato dal Centro Assistenza Agricola della CIA Agricoltori Italiani “Insieme verso la riforma, laPAC”. Al centro del discorso c’è stato lo sviluppo dell’agricoltura delle aree interne, la tutela dei valori della ruralità e delle produzioni tipiche e la promozione di prodotti e territorio. E’ un momento delicato per l’agricoltura nazionale considerando l’aumento ingente dei costi delle materie prime, accompagnato dcrisi di mercato di molte eccellenze italiane, che verte sulla stabilità delle imprese e sulla loro sopravvivenza. Tra i vari relatori dell’incontro, è intervenuto anche il conigliere regionale e vicepresidente della commissione agricoltura regione, Maurizio ...

