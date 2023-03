La notte napoletana dei 400 tifosi al seguito dell’Eintracht | 160 stanze in un albergo in centro e rischio scontri

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono quasi 400, tutti senza biglietto, e alloggiati in un hotel sul Lungomare. Idell‘Eintracht Francoforte – in vista della gara di Champions col Napoli di domani sera – sono giunti in treno, intorno alle 19.15, alla stazione centrale di Napoli. Provenivano da Salerno, e la polizia sta cercando di capire come siano arrivati lì. Gli agenti, in tenuta antisommossa, li hanno presi in consegna, quindi scortati a destinazione. Ovvero all’hotel Royal, dove hanno prenotato 160fino al 16 marzo. Le forze dell’ordine sorvegliano la situazione, a causa dell’allerta ordine pubblico, per glidel match di andata tra opposte tifoserie. Timori alanche di una disputa legale. Sulla vicenda, il Tar Campania ha dato ragione al prefetto di Napoli, Claudio Palomba. Appena ieri, il ...