La Milano-Sanremo è ancora una classica per velocisti? L’ultimo sprint risale al 2016

(Di martedì 14 marzo 2023) La2022 è distante ormai soli quattro giorni e l’attesa è ovviamente alle stelle. Nonostante qualche polemica (non certo campata in aria) sulla partenza spostata per la prima volta dal capoluogo lombardo ad Abbiategrasso, l’edizione numero 114 della Classicissima di Primavera, prima Monumento dell’anno, promette scintille e spettacolo. Una corsa che aveva visto negli anni susseguirsi nell’albo d’oro tutti i più grandi nomi della storia delle due ruote (dai tre successi di Fausto Coppi, alle affermazioni di Francesco Moser e Gianni Bugno, passando per i sette sigilli di Eddy Merckx), dalla seconda metà degli anni ’90 si era trasformata, e lo diciamo sapendo di ridurre all’osso un concetto complesso, in una grande sfida tra i migliorier al mondo. Da lì in poi i 4 successi di Erik Zabel, i tre di Oscar Freire, quelli ...

Fondriest: questo Pogacar alla Milano-Sanremo può fare il Nibali La Gazzetta dello Sport

Lo sloveno arriva alla Classicissima con 7 vittorie in 13 giorni di gara, una media da bomber di razza. Ma al peso dei numeri, ha sostituito la sostanza e la bellezza: vince quando e come può, in molt ...Vorrei vincerle tutte, non so se sarà possibile. Non è una spacconata, se la dice Tadej Pogacar, 24 anni, sloveno di Komenda, cinquemila abitanti vicino a Lubiana e all’Adriatico. Tadej detto Pogi è i ...