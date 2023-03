La mia analista era sorpresa | suicidio e droga | Garko sconvolge Fagnani

(Di martedì 14 marzo 2023) "Ci sono stati dei momenti molto duri, molto faticosi. La miaerache non mi fossi suicidato oto". Senza tabù: Gabrielsi confessa a Francescaa Belve, su Rai 2, lasciando di sasso la conduttrice e il pubblico. "C'è stata una volta in cui ho pensato di farla finita - spiega l'attore, star delle fiction Mediaset tra anni 90 e Duemila -. Ho avuto dei pensieri, perché non mi andava più di andare avanti, ma non avrei mai il coraggio di farlo. Anche nel brutto voglio sempre sapere come va a finire".ha parlato del "sistema Ares", basato sull'omertà che avrebbe condizionato la vita degli artisti che gravitavano intorno al produttore Alberto Tarallo. E quando lagli chiede chi è stato omertoso, ...

La mia analista era sorpresa che non mi fossi suicidato o drogato. C'è stata una volta in cui ho pensato di farla finita, ho avuto dei pensieri perché non mi andava più di andare avanti, ma non avrei ...

Gabriel Garko è stato vicino al suicidio. Lo ha raccontato lui stesso, ospite a Belve il programma condotto e ideato da Francesca Fagnani, nella puntata in onda questa sera su Rai2 in prima serata.