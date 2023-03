La memoria dell’invasore – Kiev bombarda Donetsk? (Di martedì 14 marzo 2023) Ci avete segnalato un post sulla bacheca facebook di Carlo Rovelli, fisico italiano autore di svariati libri di divulgazione, l’ultimo – uscito da poco – si intitola Buchi bianchi. Il post risale al 28 febbraio 2023 e, per chi faticasse a leggerlo qui sopra, riporta un articolo di Repubblica del 2014 che titolava: Fuoco sui filorussi Kiev viola la tregua e bombarda Donetsk Accompagnato dalle parole di Rovelli che commenta: Ce lo siamo tutti dimenticato? L’articolo risale al 3 ottobre 2014, ed è una delle tante versioni della notizia che circolò in quel mese e di cui abbiamo già parlato. La notizia aveva come fonte unica le agenzie governative russe, e infatti come riportato in testa all’articolo si tratta di una velina: DAL NOSTRO CORRISPONDENTE DA MOSCA Non da Kiev, o ancor meglio dai territori in guerra, no: un ... Leggi su butac (Di martedì 14 marzo 2023) Ci avete segnalato un post sulla bacheca facebook di Carlo Rovelli, fisico italiano autore di svariati libri di divulgazione, l’ultimo – uscito da poco – si intitola Buchi bianchi. Il post risale al 28 febbraio 2023 e, per chi faticasse a leggerlo qui sopra, riporta un articolo di Repubblica del 2014 che titolava: Fuoco sui filorussiviola la tregua eAccompagnato dalle parole di Rovelli che commenta: Ce lo siamo tutti dimenticato? L’articolo risale al 3 ottobre 2014, ed è una delle tante versioni della notizia che circolò in quel mese e di cui abbiamo già parlato. La notizia aveva come fonte unica le agenzie governative russe, e infatti come riportato in testa all’articolo si tratta di una velina: DAL NOSTRO CORRISPONDENTE DA MOSCA Non da, o ancor meglio dai territori in guerra, no: un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MariaLu91149151 : RT @Simone53430013: #QuartaRepubblica dei partigiani veri non è rimasto nessuno, se tornassero in vita combatterebbero per difendere i conf… - PaoloITA67 : RT @Simone53430013: #QuartaRepubblica dei partigiani veri non è rimasto nessuno, se tornassero in vita combatterebbero per difendere i conf… - Simone53430013 : #QuartaRepubblica dei partigiani veri non è rimasto nessuno, se tornassero in vita combatterebbero per difendere i… -

Cosa pensa davvero Elly Schlein su Russia e Ucraina ...e carri armati con cui rintuzzare i nuovi attacchi dell'invasore ...la necessità della pace In Italia c'è una parte consistente dell'... A futura memoria. Israele e la nostra voce ... al proprio modo di vedere le proprie ragioni religiose, dell'... che è casa di chiunque ci abita, che difende dall'invasore e dal ... anche questa ricorrenza imperativo di memoria e di vita, ricordando ... Ucraina, stasera su Rai3 il documentario L'arte della guerra ...e di Palazzo Venezia Edith Gabrielli e il direttore generale dell'...opere d'arte sono fra i primi obiettivi di un esercito invasore. ... annullandone la memoria e l'esistenza. Sarà proprio da questo ... ...e carri armati con cui rintuzzare i nuovi attacchi...la necessità della pace In Italia c'è una parte consistente'... A futura... al proprio modo di vedere le proprie ragioni religiose,'... che è casa di chiunque ci abita, che difende dall'e dal ... anche questa ricorrenza imperativo die di vita, ricordando ......e di Palazzo Venezia Edith Gabrielli e il direttore generale'...opere d'arte sono fra i primi obiettivi di un esercito. ... annullandone lae l'esistenza. Sarà proprio da questo ... La memoria dell’invasore – Kiev bombarda Donetsk Butac