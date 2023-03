(Di martedì 14 marzo 2023) Con i debiti sempre più alti, a causa dei tassi del 300% applicati dall' usuraio , una madre di famiglia, per togliere dalla disperazione suo, ha svenduto un appartamento di proprietà, ad un ...

Con i debiti sempre più alti, a causa dei tassi del 300% applicati dall' usuraio , una madre di famiglia, per togliere dalla disperazione suo figlio, ha svenduto un appartamento di proprietà, ad un ...Con un figlio disperato per i troppi debiti e per l'insistenza di un usuraio unaha deciso di privarsi di un appartamento svendendolo pur di 'liberare' il suo ragazzo dall'angoscia. Succedeva a Rapallo, qualche anno fa. Ma i carabinieri di Santa Margherita Ligure, con un'...... dei suoi amori mai iniziati, della depressione di sua moglie e della morte di sua. Il Duca ... Nonostante questo, con la pubblicazione di Sparealla stampa la storia della sua vita , ...

La mamma svende la sua casa per pagare lo strozzino per il figlio: dopo 8 anni gliela restituiscono leggo.it

Con i debiti sempre più alti, a causa dei tassi del 300% applicati dall'usuraio, una madre di famiglia, per togliere dalla disperazione suo figlio, ha svenduto un appartamento ...