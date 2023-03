La Maman et la Putain: la prima clip del film restaurato di Jean Eustache (Di martedì 14 marzo 2023) Finalmente, dopo 50 anni arriva nelle sale italiane in versione restaurata in 4k il capolavoro di Jean Eustache, campione d'incassi del cinema classico. Wonder Pictures ha appena diffuso la prima clip esclusiva de La Maman et la Putain di Jean Eustache, il nuovo titolo di Wonder Classics, la divisione di I Wonder Pictures dedicata alla riscoperta dei classici d'autore. Il film, distribuito in collaborazione con Unipol Biografilm Collection, arriva in sala nella versione rimasterizzata in 4k presentata al Festival di Cannes 2022, lo stesso festival dove nel 1973 aveva vinto il Grand Prix Speciale della giuria. Nel 2023, La Maman et la Putain è entrato al 53° posto della classifica TOP ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 marzo 2023) Finalmente, dopo 50 anni arriva nelle sale italiane in versione restaurata in 4k il capolavoro di, campione d'incassi del cinema classico. Wonder Pictures ha appena diffuso laesclusiva de Laet ladi, il nuovo titolo di Wonder Classics, la divisione di I Wonder Pictures dedicata alla riscoperta dei classici d'autore. Il, distribuito in collaborazione con Unipol BiograCollection, arriva in sala nella versione rimasterizzata in 4k presentata al Festival di Cannes 2022, lo stesso festival dove nel 1973 aveva vinto il Grand Prix Speciale della giuria. Nel 2023, Laet laè entrato al 53° posto della classifica TOP ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giacomogala : RT @APezzotta: La Maman et la Putain, un articolo frutto di una visione recente - f_biberkopf : RT @APezzotta: La Maman et la Putain, un articolo frutto di una visione recente - fradanilo62 : RT @APezzotta: La Maman et la Putain, un articolo frutto di una visione recente - tixta83 : RT @APezzotta: La Maman et la Putain, un articolo frutto di una visione recente - APezzotta : La Maman et la Putain, un articolo frutto di una visione recente -