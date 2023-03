La macchia toscana distillata in un gin che racconta il mediterraneo e i suoi profumi (Di martedì 14 marzo 2023) Provare a uscire dal coro pur restando popolare. Stiamo parlando di chi sceglie di lanciarsi nella produzione di un distillato, magari un gin visto che ancora resta la tendenza dominante (anche se in leggero calo), provando a creare prodotti sempre più identitari, distintivi di un territorio e di un’idea e con profili aromatici particolarmente selettivi. Nel panorama dei gin italiani ci sono diversi esempi di etichette che negli ultimi anni hanno provato a raccontare qualcosa della nostra vegetazione, delle nostre coste, della macchia mediterranea, del clima italiano, provando a offrire delle alternative alla labels mainstream che ancora dominano le vendite mondiali. È il caso di un progetto come quello di Ginepraio, 100% biologico e toscano, creato nel 2016 da Enzo Brini e Fabio Mascaretti, co-founders dell’azienda Levante Spirits. Con l’intento di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 14 marzo 2023) Provare a uscire dal coro pur restando popolare. Stiamo parlando di chi sceglie di lanciarsi nella produzione di un distillato, magari un gin visto che ancora resta la tendenza dominante (anche se in leggero calo), provando a creare prodotti sempre più identitari, distintivi di un territorio e di un’idea e con profili aromatici particolarmente selettivi. Nel panorama dei gin italiani ci sono diversi esempi di etichette che negli ultimi anni hanno provato are qualcosa della nostra vegetazione, delle nostre coste, dellamediterranea, del clima italiano, provando a offrire delle alternative alla labels mainstream che ancora dominano le vendite mondiali. È il caso di un progetto come quello di Ginepraio, 100% biologico e toscano, creato nel 2016 da Enzo Brini e Fabio Mascaretti, co-founders dell’azienda Levante Spirits. Con l’intento di ...

