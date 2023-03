La lezione de “Le mura di Bergamo” | una società forte conosce e soccorre i fragili

Leggi su bergamonews

(Di martedì 14 marzo 2023) Il documentario “Ledi” è realizzato da Stefano Savona insieme a Danny Biancardi, Sebastiano Caceffo, Alessandro Drudi, Silvia Moia, Virginia Nardelli, Benedetta Valabrega, Marta Violante, già suoi allievi alla scuola di documentario del CSC di Palermo. Presentato e salutato benevolmente al 73° Festival Internazionale di Berlino (sezione Encounters), giunge alFilm Meeting, nella città dove ebbero luogo le riprese durante la prima tragica ondata di pandemia, e desta nel pubblico e in chi scrive riflessioni molteplici. La prima parte, dedicata a contestualizzare cosa accadde in quelle terribili settimane attraverso riprese in ospedale e dialoghi con operatori sociosanitari, è un pugno allo stomaco: risentire il suono incessante delle sirene, le voci del 118 che rimbalzano i pazienti, rivedere le strade e le ...