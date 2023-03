Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : La lavagnetta di Inzaghi: scacco al Porto in quattro mosse: La lavagnetta di Inzaghi: scacco al Porto in quattro mo… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: La lavagnetta di Inzaghi: scacco al Porto in quattro mosse #Ucl #PortoInter - Gazzetta_it : La lavagnetta di Inzaghi: scacco al Porto in quattro mosse #Ucl #PortoInter -

Tanto per intendersi: nel 2011 Simoneaveva appena smesso di fare il calciatore e aveva iniziato a sedersi in panchina con gli Allievi regionali della Lazio. Oggi è lì alla lavagna, che ...Simonenon è un fenomeno dellama neppure uno scemo, forse non sarà mai un clone di Guardiola ma allo stesso tempo difficilmente finirà ad allenare la Longobarda di Oronzo Canà ; ...Tanto per intendersi: nel 2011 Simoneaveva appena smesso di fare il calciatore e aveva iniziato a sedersi in panchina con gli Allievi regionali della Lazio. Oggi è lì alla lavagna, che ...

La lavagnetta di Inzaghi: scacco al Porto in quattro mosse La Gazzetta dello Sport

Lautaro Martinez e compagni hanno un gol da difendere all'Estadio do Dragao contro gli uomini di Conceiçao Non farsi schiacciare dal peso delle trasferte e della tensione. L'obiettivo dell'Inter in ca ...Il lungo weekend di campionato si apre al ‘Picco’, con i nerazzurri che anticipano in vista dell’impegno di Champions contro il Porto: «2» a 1,45. Big match in casa della capolista, colpo nerazzurro a ...