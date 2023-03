La Juventus lancia un ultimatum a Paul Pogba (Di martedì 14 marzo 2023) La telenovela Paul Pogba continua a scrivere capitoli. Il 29enne centrocampista è stato ostacolato da problemi fisici e non è stato in grado di dare il proprio contributo per tutta la stagione. La Juventus sta ripensando al suo futuro e cercherà di fargli accettare una riduzione dello stipendio la prossima estate. In caso contrario, la L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 14 marzo 2023) La telenovelacontinua a scrivere capitoli. Il 29enne centrocampista è stato ostacolato da problemi fisici e non è stato in grado di dare il proprio contributo per tutta la stagione. Lasta ripensando al suo futuro e cercherà di fargli accettare una riduzione dello stipendio la prossima estate. In caso contrario, la L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Dalla #Juventus alla #Fiat, la #Rai lancia il documentario: 'Gianni #Agnelli, in arte l’Avvocato' - LorenzoPuliga : RT @CalcioFinanza: Dalla #Juventus alla #Fiat, la #Rai lancia il documentario: 'Gianni #Agnelli, in arte l’Avvocato' - Vincenzo140893 : RT @calciomercatoit: ???? #Juventus, #Soule studia da #DiMaria e lancia il nuovo ciclo verde bianconero: conferme per #Fagioli e #Miretti,… - GiokerMusso : RT @calciomercatoit: ???? #Juventus, #Soule studia da #DiMaria e lancia il nuovo ciclo verde bianconero: conferme per #Fagioli e #Miretti,… - calciomercatoit : ???? #Juventus, #Soule studia da #DiMaria e lancia il nuovo ciclo verde bianconero: conferme per #Fagioli e… -