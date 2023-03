(Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiA tre giornate dalla fine della regular season, le diavole rosse sangiorgesi,no la Palestra Comunale died ottengono la quindicesima vittoria consecutiva in altrettante gare disputate. Un successo importante perché, a tre giornate dalla fine e con un margine di sette punti di vantaggio sulla seconda in, permette alle bianco rosse sannite dire ile guardare con più tranquillità a questo finale di stagione, prima di concentrarsi sulla lotteria dei play off. Come preventivato, la trasferta in terra salernitana, complice anche le non perfette condizioni fisiche di alcune ragazze, non è stata una passeggiata. Le volenterose atlete salernitane hanno tenuto bene il campo creando qualche grattacapo alla capolista, ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : La Intec Service SG Volley espugna Pastena e blinda il primo posto in classifica #SanGiorgiodelSannio -

San Giorgio del Sannio . Non conosce ostacoli laSG Voley che si aggiudica in modo imperioso il big match di giornata e conquista la quattordicesima vittoria consecutiva. Grinta, determinazione, gioco. Questa la sintesi della ...Nel mirino resta l'SG Volley, che guida il Girone A di Serie C a quota 38 punti. La società partenopea ha ora l'esigenza di vincere tutte le partite, sperando in qualche errore da parte ...San Giorgio del Sannio . Non fa sconti nemmeno alla Pol. Partenope laSG Volley e si prende un altro successo pieno. Nessuna sorpresa quindi nel testa coda che vedeva opposta la squadra di coach Franzese al fanalino di coda Pol. Partenope. La capolista si ...

La Intec Service SG Volley espugna Pastena e blinda il primo posto in classifica Ottopagine

Eagle Lasers will be present at the Intec International Trade Fair in Germany Eagle Lasers is excited to announce its participation in th ...Minebea Intec India's new website optimally meets the Indian market requirements: Germany: The relaunch of the global Minebea Intec websit ...