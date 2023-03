La guerra sta piegando l’Ucraina? Biden e Sunak: “Più armi, deve vincere” (Di martedì 14 marzo 2023) Alla seconda Primavera di guerra in Ucraina si rafforza l’idea che la Cina possa fare da mediatrice di pace con la Russia. Il presidente cinese Xi Jinping sarà Mosca nei prossimi giorni per incontrare Putin e successivamente, per la prima volta dall’inizio del conflitto, parlerà, in videoconferenza, con Volodymyr Zelensky. E ora non solo Putin ma anche il presidente dell’Ucraina si trova in una posizione non facile. Secondo un’inchiesta del quotidiano statunitense Washington Post, le forze armate di Kiev hanno subito ingenti perdite di uomini e armi dall’inizio della guerra. Solitamente si pone l’accento su quelle russe, ma non sono da meno quelle ucraine. Da sinistra, il primo ministro australiano Anthony Albanese, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il primo ministro del Regno Unito, Rishi ... Leggi su velvetmag (Di martedì 14 marzo 2023) Alla seconda Primavera diin Ucraina si rafforza l’idea che la Cina possa fare da mediatrice di pace con la Russia. Il presidente cinese Xi Jinping sarà Mosca nei prossimi giorni per incontrare Putin e successivamente, per la prima volta dall’inizio del conflitto, parlerà, in videoconferenza, con Volodymyr Zelensky. E ora non solo Putin ma anche il presidente delsi trova in una posizione non facile. Secondo un’inchiesta del quotidiano statunitense Washington Post, le forze armate di Kiev hanno subito ingenti perdite di uomini edall’inizio della. Solitamente si pone l’accento su quelle russe, ma non sono da meno quelle ucraine. Da sinistra, il primo ministro australiano Anthony Albanese, il presidente degli Stati Uniti, Joe, e il primo ministro del Regno Unito, Rishi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Boom migranti, il ministro della Difesa Guido #Crosetto ipotizza infiltrazioni russe: 'L'aumento esponenziale del f… - putino : La Corte Penale Internazionale sta per incriminare la Russia per crimini di guerra legati all'invasione dell'Ucrain… - michele_geraci : Dopo un anno di guerra ancora nessuno mi ha detto quale delle tante #Sanzioni sta funzionando, cosi come vi avevano… - EnricoMasala1 : Una delle cose che vanno precisate con chiarezza è che la guerra in Ucraina è combattuta da tutto il blocco occiden… - MarcVione : In #italia c’è l’#emergenzamigranti ,l’#Ukraina stà perdendo la #guerra. Cosa ci inventiamo per inviare le nostre t… -