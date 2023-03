La guerra della Russia a Bakhmut e quella con Prighozin (Di martedì 14 marzo 2023) Questa mattina il Cremlino attraverso il suo portavoce Dmitry Peskov ha dichiarato all'agenzia di stampa Tass di non riconoscere la giurisdizione della Corte penale internazionale dell'Aia. Nemmeno il tempo di registrare l’ennesima rottura di Mosca con le organizzazioni internazionali che il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha fatto la stessa cosa parlando il programma Aukus annunciato ieri da Usa, Gran Bretagna e Australia sui sottomarini che secondo Pechino «è nato sotto una tipica mentalità da guerra Fredda, che stimolerà solo una corsa agli armamenti, saboterà il sistema internazionale di non proliferazione nucleare e danneggerà la pace e la stabilità regionali». Di questo ha parlato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov che in un discorso a Mosca ha detto: «Il mondo anglosassone sta costruendo strutture a blocchi come ... Leggi su panorama (Di martedì 14 marzo 2023) Questa mattina il Cremlino attraverso il suo portavoce Dmitry Peskov ha dichiarato all'agenzia di stampa Tass di non riconoscere la giurisdizioneCorte penale internazionale dell'Aia. Nemmeno il tempo di registrare l’ennesima rottura di Mosca con le organizzazioni internazionali che il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha fatto la stessa cosa parlando il programma Aukus annunciato ieri da Usa, Gran Bretagna e Australia sui sottomarini che secondo Pechino «è nato sotto una tipica mentalità daFredda, che stimolerà solo una corsa agli armamenti, saboterà il sistema internazionale di non proliferazione nucleare e danneggerà la pace e la stabilità regionali». Di questo ha parlato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov che in un discorso a Mosca ha detto: «Il mondo anglosassone sta costruendo strutture a blocchi come ...

