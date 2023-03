La giustizia tributaria tiene, ma la riforma Cartabia “crea difficoltà” (Di martedì 14 marzo 2023) "Una riforma frettolosa, che sta creando difficoltà applicative, e che invece di risolvere i problemi (pochi) di questa giurisdizione li sta creando”. Lo ha detto il presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt), Antonio Leone, nella sua relazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario, riferendosi alla riforma Cartabia, approvata in fretta e furia al termine della scorsa legislatura. L’organo di “autogoverno” dei giudici tributari aveva proposto una riforma che “prevedeva un primo ineludibile punto: l’autonomia dal Mef”, cioè dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. “L’autonomia dal Mef non c’è stata – ha affermato Leone – e, anzi, la sua presenza è sempre più in crescita, minando ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 14 marzo 2023) "Unafrettolosa, che standoapplicative, e che invece di risolvere i problemi (pochi) di questa giurisdizione li stando”. Lo ha detto il presidente del Consiglio di presidenza della(Cpgt), Antonio Leone, nella sua relazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario, riferendosi alla, approvata in fretta e furia al termine della scorsa legislatura. L’organo di “autogoverno” dei giudici tributari aveva proposto unache “prevedeva un primo ineludibile punto: l’autonomia dal Mef”, cioè dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. “L’autonomia dal Mef non c’è stata – ha affermato Leone – e, anzi, la sua presenza è sempre più in crescita, minando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AteneoWeb : Le proposte dei Commercialisti in tema di crisi d’impresa e giustizia tributaria - aiconsultingsrl : Le proposte dei Commercialisti in tema di crisi d’impresa e giustizia tributaria - AteneoWeb : Le proposte dei Commercialisti in tema di crisi d’impresa e giustizia tributaria - e_quintavalle : RT @ConfartVeneto: Nordio: «Necessaria una riforma della giustizia civile e tributaria per rilanciare il Paese». A #Treviso il ministro to… - NewsletterLeggo : La nuova Giustizia Tributaria, Masterclass con il Prof. Cesare Glendi Percorso formativo in diretta… -