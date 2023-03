La finanza disinvolta farà ancora vittime | innanzitutto tra quanti continueranno a usarla per speculare

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 marzo 2023) Quello di ieri saràun dies a quo, un giorno di partenza, perdegli addetti ai lavori diranno solennemente che non succederà più quanto è accaduto la scorsa settimana. La Silicon Valley Bank in California ha chiuso i battenti per errori di gestione che ha dato avvio alla la corsa agli sportelli dei clienti per ritirare i loro deposit. L”onda lunga di tale ennesimo default del sistema creditizio degli USA ha già travolto altre realtà simili,poche fin’ora. L’augurio è che non si ripeta quanto accadde poco più di dieci anni orsono per la Lehman Btothers, sempre sull’ altra riva dell’ Atlantico. Molti diavrebbero dovuto controllare sul modo di operare di quella banca sapranno di mentire quando, senza esitare, assicureranno che, a stretto giro, sarà data una severa regolata al mondo della ...