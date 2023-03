«La FIFA regola i procuratori | ecco cosa succederà»

(Di martedì 14 marzo 2023) Oggi il Corriere dello Sport dedica spazio alle nuove norme che da ottobre andranno are il lavoro degli agenti. Laha messo mano a una riforma 8 anni dopo la deregulation dei. Tornerà l’esame, ci sarà un limite ai mandati e uno stop al conflitto di interessi. Il quotidiano ne ha parlato con Andrea Bozza, counsel e head of football di Deloitte Legal. IL POTERE DELLA– «ha il potere indiscusso dire i comportamenti dei propri membri e questo è chiarito da numerosi precedenti. In questo caso, l’organismo chiede alle società e ai calciatori di rispettare certe norme, che però indirettamente possono penalizzare un’altra categoria, come ad esempio quella degli agenti». GLI AGENTI VOGLIONO IL RITORNO ALLA LICENZA – «Certamente, in questo modo si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SamueleEsse : @guepeq126 Prima regola del calcio Quando devi vincere una partita levi un difensore e metti una punta Ma questo gioca solo a fifa - Permalosa7 : RT @MaStep92__: Ma ve lo ricordate che quando la Serie A, post Mondiale, doveva uniformarsi alla Fifa con i recuperi extra large stile Mond… - ParacelsusII : RT @MaStep92__: Ma ve lo ricordate che quando la Serie A, post Mondiale, doveva uniformarsi alla Fifa con i recuperi extra large stile Mond… - enricoI00 : RT @MaStep92__: Ma ve lo ricordate che quando la Serie A, post Mondiale, doveva uniformarsi alla Fifa con i recuperi extra large stile Mond… - marcullo02 : RT @MaStep92__: Ma ve lo ricordate che quando la Serie A, post Mondiale, doveva uniformarsi alla Fifa con i recuperi extra large stile Mond… -

A questasi applicano eccezioni in occasioni particolari dopo le pressioni della. Le donne sono discriminate nelle eredità e non possono viaggiare all'estero da sole se sposate. L'aborto ...Collina ha detto che in futuro lapotrebbe anche varare ladella misericordia. 'Forse in futuro potremmo considerare di dire che il recupero non deve essere dato alla fine della partita ......le società e le regole che hanno dovuto seguire e che dovranno seguire per essere in '. ... riportiamo le novità introdotte, proprio dalla, per regolamentare 'il mercato dei provini' e ...

«La FIFA regola i procuratori: ecco cosa succederà» Calcio News 24

La Serie A è uno dei campionati sempre alla ricerca di nuove regole più funzionali al nuovo calcio: cambia ancora la regola del fuorigiocoLa FIFA avrebbe deciso di introdurre un nuova regola che potrebbe completamente stravolgere nuovamente il gioco del calcio.