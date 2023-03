La FIFA approva il nuovo calendario internazionale

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 14 marzo 2023)– Il Consigliosi è riunito quest’oggi in occasione del 73° Congressoa Kigali, in Ruanda, e ha adottato diverse decisioni chiave, in particolare in relazione al futuro delle competizioni maschili e femminili, per le quali i rispettivi calendari internazionali delle partite sono statiti all’unanimità dopo un dettagliato L'articolo proviene da Calcio e Finanza.