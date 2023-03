La dura vita del rapinatore pendolare di orologi: la polizia sequestra beni per 2 milioni di euro (Di martedì 14 marzo 2023) Ammontano a due milioni di euro i beni sequestrati preventivamente a un 48enne napoletano accusato di essere un rapinatore specializzato in orologi. Crimini che compiva per lo più da pendolare, recandosi in trasferta a Milano, e con la tecnica della truffa dello specchietto. Il sequestro, avvenuto su proposta del questore e ordine del Tribunale di Milano, è stato eseguito dagli agenti della divisione anticrimine del capoluogo lombardo, in collaborazione con i colleghi di Napoli. Un tesoretto da 2 milioni di euro per il rapinatore di orologi pendolare In particolare, il sequestro ha riguardato il patrimonio immobiliare del 48enne, che secondo gli investigatori è stato accumulato negli ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 marzo 2023) Ammontano a duediti preventivamente a un 48enne napoletano accusato di essere unspecializzato in. Crimini che compiva per lo più da, recandosi in trasferta a Milano, e con la tecnica della truffa dello specchietto. Il sequestro, avvenuto su proposta del questore e ordine del Tribunale di Milano, è stato eseguito dagli agenti della divisione anticrimine del capoluogo lombardo, in collaborazione con i colleghi di Napoli. Un tesoretto da 2diper ildiIn particolare, il sequestro ha riguardato il patrimonio immobiliare del 48enne, che secondo gli investigatori è stato accumulato negli ...

