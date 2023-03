La dodicenne uccisa con numerose coltellate: due coetanee confessano l'omicidio (Di martedì 14 marzo 2023) Shock in Germania. La dodicenne tedesca Luise è stata uccisa da due coetanee di 12 e 13 anni Lo hanno comunicato gli inquirenti. Le due ragazzine avrebbero confessato il delitto , compiuto con ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) Shock in Germania. Latedesca Luise è statada duedi 12 e 13 anni Lo hanno comunicato gli inquirenti. Le due ragazzine avrebbero confessato il delitto , compiuto con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? La dodicenne tedesca #Luise è stata uccisa da due coetanee di 12 e 13 anni. Lo hanno comunicato gli inquirenti in… - fattoquotidiano : Germania, due coetanee accusate dell’omicidio della dodicenne Lousie F. uccisa in un bosco - rtl1025 : ?? Svolta clamorosa nelle indagini sul caso della dodicenne uccisa in #Germania a Freudenberg, vicino Coblenza. Sec… - live_palermo : La dodicenne è stata trovata morta domenica scorsa in un bosco. Due ragazzine l'avrebbero ucciso con nunmerose colt… - pippoMR : La dodicenne è stata trovata morta domenica scorsa in un bosco. Due ragazzine l'avrebbero ucciso con nunmerose colt… -