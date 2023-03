La disabilità è anche madre: #DisabilmenteMamme (Di martedì 14 marzo 2023) Maternità e disabilità. Sfida e pregiudizio. Ostacoli e discriminazioni. Sterilizzazione, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato. Sono gli spauracchi con cui le donne disabili con il desiderio di diventare madri combattono ogni giorno. A molte donne con disabilità è negato il diritto alla libertà riproduttiva, utilizzando il pretesto del loro benessere. Un uomo con disabilità è visto come un uomo che “nonostante tutto” non ha perso la virilità. Una donna con disabilità che sceglie di diventare madre è percepita come un’incosciente, al massimo come una bambina che vuole una nuova bambola con cui giocare. laura coccia Per combattere stereotipi e pregiudizi legati alla figura della donna disabile e madre, è nata disabilità, Indipendenza, Maternità – ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 14 marzo 2023) Maternità e. Sfida e pregiudizio. Ostacoli e discriminazioni. Sterilizzazione, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato. Sono gli spauracchi con cui le donne disabili con il desiderio di diventare madri combattono ogni giorno. A molte donne conè negato il diritto alla libertà riproduttiva, utilizzando il pretesto del loro benessere. Un uomo conè visto come un uomo che “nonostante tutto” non ha perso la virilità. Una donna conche sceglie di diventareè percepita come un’incosciente, al massimo come una bambina che vuole una nuova bambola con cui giocare. laura coccia Per combattere stereotipi e pregiudizi legati alla figura della donna disabile e, è nata, Indipendenza, Maternità – ...

