La destra boccia il regolamento Ue sui figli delle coppie gay: sono più oscurantisti di Orban (Di martedì 14 marzo 2023) Ormai stiamo andando in una direzione che ci farà diventare peggio dell'Ungheria nel rispetto dei diritti civili. E contribuirà all'isolamento dell'Italia che dopo l'approdo di Giorgia Meloni e dei ... Leggi su globalist (Di martedì 14 marzo 2023) Ormai stiamo andando in una direzione che ci farà diventare peggio dell'Ungheria nel rispetto dei diritti civili. E contribuirà all'isolamento dell'Italia che dopo l'approdo di Giorgia Meloni e dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ArcigayFirenze : RT @Arcigay: - LouiseM_Enjolra : RT @ValeriaValente_: In Senato la destra boccia il regolamento Ue sulla #filiazione. Un approccio ideologico e strumentale, privo di buon… - Arcigay : - gpercia : RT @ilriformista: La destra boccia la proposta di regolamento europeo per il riconoscimento dei diritti dei figli anche di coppie gay e l'a… - ilriformista : La destra boccia la proposta di regolamento europeo per il riconoscimento dei diritti dei figli anche di coppie gay… -