“La cura che mi è stata prescritta è corretta?”

(Di martedì 14 marzo 2023) Buonasera dottore, volevo chiedere delucidazioni su questa terapia che mi è. Clomid 1 cps dal 5° al 10° giorno del ciclo; Dufaston dal 14° al 24° giorno. Mi chiedevo perché mi venga prescritto il progesterone se ho un ciclo regolare e puntuale e se, assunto dal 14 giorno, non vada a fermare l’ovulazione se, per caso, ovulassi il 16esimo giorno o il 17esimo. Ho molta paura a iniziare perché ho familiarità con il tumore al seno e, anche se ho chiesto al ginecologo, non mi ha risposto. Mi ha detto di eseguire 3 cicli ma mi stavo chiedendo se questo periodo aumentasse di molto il rischio di tumore al seno. Ringrazio di cuore e auguro una buona serata. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : Tra le 76 vittime, di cui 32 minori, c’era Shahida Raza, atleta e mamma pakistana che stava disperatamente cercando… - lastknight : …e per tutti gli altri, ricordatevi che chiedere aiuto non è MAI una fragilità. Ed é il primo, coraggioso, passo p… - stanzaselvaggia : Riguardo poi le lezioncina a Piantedosi sulle parole che vanno scelte con cura, beh, da “Se i morti di Bergamo pote… - lucaforni76 : Questi della #Lega sono fuori di testa. Questa card è di una bassezza incredibile: la #Marin mica andava a ballare… - PAOLAGOSTINI : RT @Salvatozio: Se i Simpson anche questa volta ci azzeccano, dopo l'introduzione della carne sintetica a cura del filantropo Gates.....sco… -

I 288 medici hanno scavalcato politica e sindacati per chiedere condizioni di lavoro sostenibili e standard didignitosi per i loro pazienti. E ora non voglionola luce si spenga di nuovo. ...Iriisy Mini Mixer Audio Professionale a ... 4.0 su 5 stelle ( 34 ) Available for Amazon Prime 54,99 Vedi offerta su Amazon La premierepresentiamo oggi è adi Key Clef. L'artista italianaha già conquistato Berlino econquisterà di sicuro anche voi. Sono tanti gli artisti italiani amanti della techno,prima o poi ......ci sia una maggiore consapevolezza e attenzione sul tema Esg. Ci aspettiamo inoltre ... in modo da aiutare il risparmiatore a scegliere cone consapevolezza, anziché subire le scelte del ...

"La cura come elemento fondativo delle pratiche spaziali": dal Cnr ... CNR

Hanno così scoperto che 13enne era stata rinchiusa nella dependance di una proprietà a Lexington, a circa 60 miglia da Charlotte, dove è stata trovata sana e salva. È stata trasferita in ospedale per ...Energia eolica, il primo parco offshore di New York è stato costruito quasi interamente con manodopera sindacale ...