La crisi della Lehman Brothers la pagarono i greci. E quella della Silicon Valley Bank a chi toccherà? (Di martedì 14 marzo 2023) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Il 15 settembre 2008 la Lehman Brothers fallì. All’epoca il mantra europeo di risposta alla crisi era che questa era una crisi americana e che non riguardava l’Europa. L’allora primo ministro britannico Gordon Brown tentò inutilmente di spiegare a quelli che erano i suoi colleghi europei che più della metà dei titoli subprime era finito nelle banche europee, specialmente tedesche e francesi, e che questi investimenti si erano volatilizzati; ma, ancora un anno dopo, l’allora ministro delle Finanze tedesco Peter Steinbruck del governo Merkel in Parlamento giurava che non c’era nulla da temere: ‘Il nostro sistema è sano. E’ quello americano che è malato’. La crisi americana diventò inevitabilmente e immediatamente una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Il 15 settembre 2008 lafallì. All’epoca il mantra europeo di risposta allaera che questa era unaamericana e che non riguardava l’Europa. L’allora primo ministro britannico Gordon Brown tentò inutilmente di spiegare a quelli che erano i suoi colleghi europei che piùmetà dei titoli subprime era finito nelle banche europee, specialmente tedesche e francesi, e che questi investimenti si erano volatilizzati; ma, ancora un anno dopo, l’allora ministro delle Finanze tedesco Peter Steinbruck del governo Merkel in Parlamento giurava che non c’era nulla da temere: ‘Il nostro sistema è sano. E’ quello americano che è malato’. Laamericana diventò inevitabilmente e immediatamente una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Avete dei dubbi su come funzioni una banca? Vi domandate come possano succedere cose tipo la crisi della Silicon Va… - Greenpeace_ITA : L’emergenza #plastica e l’emergenza climatica sono due facce della stessa medaglia. La plastica deriva quasi integr… - AlbertoBagnai : Mi ricordo che qualcuno, quando si parlava della convenienza del PNRR, diceva che sarebbe stata da dimostrare, atte… - linofraschetti : RT @ELENAGORINI2: Povera piccola è stata sfortunata Perché prima di diventare premier non sapeva del caro bollette della crisi energetic… - CentroEinaudi : RT @mondo_economico: Gli effetti collaterali della crisi climatica: aumentano i rischi sulla tavola -