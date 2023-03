La Cia sta reclutando L’appello agli esperti di tecnologia

Leggi su formiche

(Di martedì 14 marzo 2023) “Penso che la rivoluzione tecnologica non sia solo la più importante arena di competizione con la Repubblica popolare cinese” ma “è anche il principale fattore determinante del nostro futuro come servizio di intelligence”. Così parlava una settimana fa William Burns, capo della Cia, in audizione al Congresso per la presentazione della relazione annuale sulle minacce alla sicurezza degli Stati Uniti stilata dalle agenzie americane. Parole non troppo diverse da quelle pronunciate un anno fa nella stessa occasione. E questi temi sono stati al centro anche del panel “Spies Supercharged” a cui hanno preso parte i vertici della Cia in occasione della conferenza South by Southwest, un evento tra, cinema, musica, istruzione e cultura a Austin, in Texas. Presenti: David S. Cohen, vicedirettore; Jennifer Ewbank, vicedirettore per l’innovazione; Sheetal Patel, che ...