La cavalcata trionfale del Napoli guida la rivincita del Sud (Gazzetta) (Di martedì 14 marzo 2023) Nel calcio italiano comanda il Sud. Napoli, Lazio e Roma hanno spezzato il dominio annoso delle squadre settentrionali nel campionato di Serie A. Ma anche in Serie B, C e D si registra il trionfo delle meridionali. La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento al tema. "Benvenuti al Sud. Passione, calore, entusiasmo, luoghi da cartolina. E adesso tanto, tanto pallone. Che può servire da traino per una attesa rinascita. La cavalcata trionfale del Napoli è la molla di tutto. La squadra di Luciano Spalletti a 12 giornate dalla fine ha 18 punti di vantaggio sulla classifica e vede quello scudetto che manca dal 1990 quando il re era Diego Armando Maradona che oggi, da leggenda, dà il nome allo stadio in cui comandano due nuove stelle il nigeriano Victor Osimhen e il georgiano Khvicha ...

