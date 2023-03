La battaglia per difendere l’Ucraina entra in una fase delicata (Di martedì 14 marzo 2023) Il conflitto in Ucraina vede contrapposte, in sintesi, la qualità delle forze di Kiyv contro la quantità di quelle di Mosca. Un’inchiesta del Washington Post racconta di come un anno di guerra abbia seriamente compromesso il valore aggiunto ucraino, tra perdite di uomini e carenza di munizioni. Le cifre delle perdite militari sono segretissime sia in Russia che in Ucraina, ma il quotidiano statunitense stima che i difensori abbiano perso 120mila soldati e l’invasore 200mila, un impressionante totale di 320mila soldati morti o feriti. Il dato da tenere a mente è che l’esercito russo è molto più grande e la popolazione russa è circa il triplo di quella ucraina. Come detto, il punto di forza delle armate di Kiyv è la qualità. La qualità degli armamenti è un elemento sicuramente importante. Ma chi tutti i giorni sta nel fango di una trincea o nascosto in un edificio in rovina sa bene che ... Leggi su formiche (Di martedì 14 marzo 2023) Il conflitto in Ucraina vede contrapposte, in sintesi, la qualità delle forze di Kiyv contro la quantità di quelle di Mosca. Un’inchiesta del Washington Post racconta di come un anno di guerra abbia seriamente compromesso il valore aggiunto ucraino, tra perdite di uomini e carenza di munizioni. Le cifre delle perdite militari sono segretissime sia in Russia che in Ucraina, ma il quotidiano statunitense stima che i difensori abbiano perso 120mila soldati e l’invasore 200mila, un impressionante totale di 320mila soldati morti o feriti. Il dato da tenere a mente è che l’esercito russo è molto più grande e la popolazione russa è circa il triplo di quella ucraina. Come detto, il punto di forza delle armate di Kiyv è la qualità. La qualità degli armamenti è un elemento sicuramente importante. Ma chi tutti i giorni sta nel fango di una trincea o nascosto in un edificio in rovina sa bene che ...

