Kvaratskhelia: "Quando sono arrivato a Napoli mi sembrava essere in un sogno, sono grato ai tifosi"

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista al New York Times, di seguito le sue dichiarazioni: "Da quando sono arrivato mi è sembrato di essere in un sogno. L'inizio è stato così fluido che sembrava un sogno. Ma ad un certo punto, all'inizio, ho dovuto ricordare a me stesso che non era un sogno ma la realtà e che dovevo trovare la forza dentro di me per viverlo. Sono grato per ogni gesto di amore e affetto che le persone mi mostrano, per me è anche motivazione e ispirazione. È una responsabilità enorme. Devo dimostrare ogni partita che posso fare come ho promesso. Quella libertà è la mia firma. È qualcosa che riconosco"

