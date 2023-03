Kvaratskhelia | futuro al Real Madrid? Le parole di Ancelotti

(Di martedì 14 marzo 2023) Khvichaè il sogno di calciomercato deldi Carlo. I ‘Blancos’ si sono letteralmente innamorati del campione georgiano del Napoli che alla prima stagione in azzurro si è dimostrato determinante e decisivo. Il Napoli, chiaramente, non intende cederlo alla fine della stagione e sta lavorando per prolungare il suo contratto. Ildi, però, è costantemente in bilico perché potrebbero arrivare offerte folli dalle big europee che potrebbero far vacillare Aurelio De Laurentiis. Carloe illo apprezza Si parla già da mesi del forte interesse delper ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WayPakito : RT @ciak01: Video di @lucacerchione Ha racchiuso perfettamente le più belle giocate di Kvicha Ragazzi I sono 2001 e Diego lo visto tramit… - MiragliaGeppino : RT @ciak01: Video di @lucacerchione Ha racchiuso perfettamente le più belle giocate di Kvicha Ragazzi I sono 2001 e Diego lo visto tramit… - Grassi81 : RT @ciak01: Video di @lucacerchione Ha racchiuso perfettamente le più belle giocate di Kvicha Ragazzi I sono 2001 e Diego lo visto tramit… - geniazze : RT @ciak01: Video di @lucacerchione Ha racchiuso perfettamente le più belle giocate di Kvicha Ragazzi I sono 2001 e Diego lo visto tramit… - MaxProvitera : RT @ciak01: Video di @lucacerchione Ha racchiuso perfettamente le più belle giocate di Kvicha Ragazzi I sono 2001 e Diego lo visto tramit… -

Di certo, il suodipenderà molto dalla gara di questa sera". C'è tempo anche per parlare ... Infine conclude sul tandem Osimhen -: "Hanno caratteristiche diverse, il georgiano mi .... Tra i primi tre esterni offensivi, con Vinicius e Mbappé'. ODORE DI SCUDETTO - 'Beh, non lo so, perché in Italia non l'ho mai annusato... Ma ormai cominciamo a sentirlo dentro. La ..., mette insieme il Napoli, perché, permette di raccontare una cosa di tutto l'ambiente ...Zielinski Ha la totale stima di Spalletti e De Laurentiis non è autolesionista. Comments ...

Highlights — Il gol di Kvaratskhelia ci mostra cos’è il futuro del ruolo Undici

Kvara, svelato un retroscena del suo momento azzurro – Napolicalciolive.com Khvicha Kvaratskhelia, talento indiscusso del Napoli, è un calciatore da questo punto di vista poco moderno e molto ...Se c'è un aspetto nel quale Piotr Zielinski eccelle, è la tecnica di base: un controllo del pallone raffinato, come pochi altri in Europa. Normale, quindi, che apprezzi particolarmente chi, come Khvic ...