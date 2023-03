Kvara | «Prima di firmare | Spalletti mi parlò a lungo dello spirito di squadra»

(Di martedì 14 marzo 2023) Nell’intervista rilasciata al New York Times,tskhelia parla anche dell’allenatore del Napoli, Luciano. L’attaccante georgiano racconta la telefona che gli fece il tecnicodel suo arrivo a Napoli, in estate. La definisce una bella chiacchierata, in cuigli spiegò, in sostanza, cosa avrebbe dovuto fareper la. Soprattutto, dicepose l’accento sull’importanzadi, del sacrificio per i compagni, anche in fase difensiva. Ciò che più conta per, dichiaraal New York Times, è lo. E’ quella la cosa veramente importante per l’allenatore del Napoli. «È ...

ancora delle risposte - non banali - di, val la pena di riportare la descrizione del contesto. 'La stella emergente del calcio europeo sembra brevemente a disagio - scrive Smith - Non è l'...è quel giocatore che più di tutti si avvicina al Pocho: per dinamismo, estro, qualità e ... A proposito: Mazzarri cosa vi dissedi quella gara col Chelsea "Ci faceva arrivare alla partita ...Ma Lobotka era già così forte, come poi si è visto,di venire a Napoli... "Questo non lo so, ... E quindi, scelga:o Osimhen "Allora volete mettermi in imbarazzo...". Un giochino. "Osimhen ...

Highlights — Il gol di Kvaratskhelia ci mostra cos’è il futuro del ruolo Undici

Circondato da otto avversari Kvaratskhelia in un lampo, sedici centesimi di secondo, ha studiato la situazione capendo i movimenti degli avversari così ha aggiustato la postura e ha calciato ...L’ultimo club che si è messo in fila per lui pare sia il Real Madrid. La straordinaria stagione del Napoli sta strabiliando l’Italia e più in generale l’Europa. FOTO: SSC Napoli. Contatto con gli agen ...