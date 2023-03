Kvara esce pochissimo, è modesto e ci fa tremare: il motivo (Di martedì 14 marzo 2023) Corriere del Mezzogiorno – Kvara esce pochissimo, è modesto e ci fa tremare: non ha ancora detto di voler andare in Premier. Il quotidiano si … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 14 marzo 2023) Corriere del Mezzogiorno –, èe ci fa: non ha ancora detto di voler andare in Premier. Il quotidiano si … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Salvato95551627 : RT @sscalcionapoli1: CdS – Kvara ha visitato solo Pompei, Procida e la Costiera, il georgiano non esce molto di casa - sscalcionapoli1 : CdS – Kvara ha visitato solo Pompei, Procida e la Costiera, il georgiano non esce molto di casa - napolista : #Kvara conduce una vita blindata: esce pochissimo, parla poco e niente shopping (CorSport) Tranquillo, semplice ed… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Kvara ha visitato solo Pompei, Procida e la Costiera, il georgiano non esce molto di casa - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Kvara ha visitato solo Pompei, Procida e la Costiera, il georgiano non esce molto di casa -