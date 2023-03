Kolo Muani assente, Spalletti non si fida: cosa ha risposto sull’Eintracht Francoforte (Di martedì 14 marzo 2023) Luciano Spalletti non vuole abbassare la guardia. Durante la conferenza stampa di oggi, vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte, il tecnico azzurro ha ribadito le difficoltà di una partita dalle mille insidie. Di seguito le sue parole: Spalletti Eintracht FrancoforteSpalletti avvisa: “Sbagliato guardare i numeri” “Penso che la mia squadra, per ciò a cui mi ha abituato durante gli allenamenti dal primo giorno, sia una di quelle che non abbassa lo sguardo. Però poi c’è sempre da rifare dall’inizio le stesse cose. Non è che si porti dietro l’addizioni di quanto fatto finora o dei numeri che possono crearci vantaggi. In questo caso non abbiamo da pensare a quello che è la Champions League in generale, dobbiamo pensare solo a passare il turno. SULL’EINTRACHT: “Ha superato un girone con delle squadre fortissime, come Tottenham, ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 14 marzo 2023) Lucianonon vuole abbassare la guardia. Durante la conferenza stampa di oggi, vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte, il tecnico azzurro ha ribadito le difficoltà di una partita dalle mille insidie. Di seguito le sue parole:Eintracht Francoforteavvisa: “Sbagliato guardare i numeri” “Penso che la mia squadra, per ciò a cui mi ha abituato durante gli allenamenti dal primo giorno, sia una di quelle che non abbassa lo sguardo. Però poi c’è sempre da rifare dall’inizio le stesse cose. Non è che si porti dietro l’addizioni di quanto fatto finora o dei numeri che possono crearci vantaggi. In questo caso non abbiamo da pensare a quello che è la Champions League in generale, dobbiamo pensare solo a passare il turno. SULL’EINTRACHT: “Ha superato un girone con delle squadre fortissime, come Tottenham, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttonapoli : Spalletti ricorda: 'L'anno scorso l'Eintracht vinse a Barcellona senza Kolo Muani' - sportli26181512 : Napoli: Spalletti ritrova Meret e Lozano, il sostituto di Kolo Muani per l'Eintracht: Meno di 24 ore alla delicatis… - antonio_gaito : RILEGGI LIVE - #Spalletti: 'Prima finale, ma è ancora 50% e 50%! Serviranno cuore, cervello e un po' di culo! Kolo… - claudioruss : #Eintracht, #Glasner: '#Napoli forte, ma possiamo ribaltare il 2-0 o magari arrivare ai rigori! Tifosi assenti? Non… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Napoli-Eintracht, Glasner: “Kolo Muani out? Con lui avremmo giocato in un certo modo” -