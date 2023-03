Knorr - Bremse | fornitura da 15 milioni di euro ai treni di Arsenale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ferpress : Knorr-Bremse Rail Systems Italia-ARSENALE Express: accordo per sistemi tecnologici #treno Dolce vita - - FerrovieInfo : Soluzioni innovative per un treno davvero particolare. - ferpress : Knorr Bremse: investe nel settore dei servizi ferroviari nel Regno Unito -

Su due treni Orient Express La Dolce Vita che a partire dal secondo semestre 2024 offriranno esperienze di viaggio luxury a cinque stelle in ItaliaArriva il treno sostenibile a tecnologia italiana , un tuffo nel passato con uno sguardo al presente, alla tecnologia più innovativa, nata dalla partnership traRail Systems Italia e ARSENALE Express . E' stato siglato un contratto del valore di 15 milioni di euro per i primi due treni Orient Express La Dolce Vita.Rail Systems ...Chiusura del 24 febbraio Vigoroso rialzo per, tra i titoli dell'indice Germany MDAX , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,11%. Operatività odierna: A livello operativo, il titolo ...

Knorr-Bremse fornirà sistemi tecnologici per il Treno della Dolce Vita Ferrovie.it

