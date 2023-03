“Kim, Lozano e Meret sono a disposizione?” Arriva la risposta di Spalletti (Di martedì 14 marzo 2023) Kim, Lozano e Meret saranno a disposizione per la sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Il tecnico del Napoli in conferenza stampa ha dato il via libera alla convocazione dei tre calciatori reduci da infortunio. Kim si era infortunato al minuto 75 di Napoli-Atalanta, mentre quel match Meret non è riuscito nemmeno a cominciarlo per un problema al polso accusato durante il riscaldamento. Lozano, invece, non era nemmeno tra i convocati. Napoli-Eintracht Francoforte: Meret, Kim e Lozano a disposizione “Kim, Lozano e Meret sono a disposizione e possono giocare da titolare” ha detto Spalletti in conferenza stampa. L’allenatore del ... Leggi su napolipiu (Di martedì 14 marzo 2023) Kim,saranno aper la sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Il tecnico del Napoli in conferenza stampa ha dato il via libera alla convocazione dei tre calciatori reduci da infortunio. Kim si era infortunato al minuto 75 di Napoli-Atalanta, mentre quel matchnon è riuscito nemmeno a cominciarlo per un problema al polso accusato durante il riscaldamento., invece, non era nemmeno tra i convocati. Napoli-Eintracht Francoforte:, Kim e“Kim,e posgiocare da titolare” ha dettoin conferenza stampa. L’allenatore del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportdelSud : ?? Spalletti “Ecco come stanno Kim, Meret, Lozano e Raspadori” LE DICHIARAZIONI ?? - DribblingWorld : Lozano, Kim e Meret sono a completa disposizione. #UCL #NapoliEintracht - MGuardasole : RT @claudioruss: #Spalletti in conferenza: 'Domani 1° finale della stagione: ci vuole cuore, cervello ed un po' di culo! Tifosi #Eintracht?… - claudioruss : #Spalletti in conferenza: 'Domani 1° finale della stagione: ci vuole cuore, cervello ed un po' di culo! Tifosi… - Inviaggiatore : #Spalletti: Lozano e Kim sono a disposizione. #conferenzastampa #NapoliEintracht -