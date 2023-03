Kenya: Mattarella, 'intensificare collaborazione con Ue per sviluppo e pace' (Di martedì 14 marzo 2023) Nairobi, 14 mar. (Adnkronos) - "Siamo convinti che occorra intensificare la collaborazione dell'Unione europea con il Kenya per contribuire in questa azione preziosa volta alla pace, allo sviluppo, alla crescita sociale ed economica" di questa regione del Continente africano. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro con l'omologo kenyota William Ruto. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Nairobi, 14 mar. (Adnkronos) - "Siamo convinti che occorraladell'Unione europea con ilper contribuire in questa azione preziosa volta alla, allo, alla crescita sociale ed economica" di questa regione del Continente africano. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, al termine dell'incontro con l'omologo kenyota William Ruto.

