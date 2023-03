Kenya: Mattarella, 'esempio virtuoso democrazia e modello di crescita sociale ed economica' (Di martedì 14 marzo 2023) Nairobi, 14 mar. (Adnkronos) - "L'Italia considera il Kenya un esempio virtuoso di democrazia e di modello di crescita sociale ed economica" e "un pilastro di stabilità in questa importante regione del Continente africano". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro con l'omologo kenyota William Ruto, primo appuntamento della sua Visita di Stato in Kenya in programma fino a giovedì prossimo. Il Capo dello Stato ha ricordato "l'azione decisiva" svolta "per il raggiungimento dell'intesa in Etiopia per il superamento della contrapposizione drammaticamente grave tra il Governo centrale e il Tigray: gli accordi di Pretoria sono frutto di questo decisivo contributo che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Nairobi, 14 mar. (Adnkronos) - "L'Italia considera ilundie didied" e "un pilastro di stabilità in questa importante regione del Continente africano". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, al termine dell'incontro con l'omologo kenyota William Ruto, primo appuntamento della sua Visita di Stato inin programma fino a giovedì prossimo. Il Capo dello Stato ha ricordato "l'azione decisiva" svolta "per il raggiungimento dell'intesa in Etiopia per il superamento della contrapposizione drammaticamente grave tra il Governo centrale e il Tigray: gli accordi di Pretoria sono frutto di questo decisivo contributo che il ...

