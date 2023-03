Kenya esempio virtuoso di democrazia | Mattarella in visita a Nairobi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AgenziaVISTA : #Mattarella: #Kenya esempio virtuoso di #democrazia e #partner importante - TV7Benevento : Kenya: Mattarella, 'esempio virtuoso democrazia e modello di crescita sociale ed economica' -… - MarcVione : #Mattarella in Kenya: L’Italia considera il #Kenya esempio virtuoso di #democrazia … Ah,il Democratico Kenya…… - RaiTelevideo : ?? #Migranti, Colle: serve lucida azione #Ue 'Il #Kenya è un esempio virtuoso di democrazia e di modello di crescita… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Mattarella: con Kenya relazioni eccellenti, Nairobi esempio virtuoso democrazia e crescita #Mattarella #Kenya #14marz… -

Mattarella a Nairobi: 'Per l'Italia ilvirtuoso democrazia e di crescita' Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha iniziato questa mattina, 14 marzo, la sua visita ufficiale inincontrando a Nairobi il ..."L'Italia considera ilunvirtuoso di democrazia e un partner di grande importanza", ha sottolineato Mattarella, per il quale Nairobi "è un pilastro di stabilità in questa importante ...Nairobi, 14 mar. " "L'Italia considera ilunvirtuoso di democrazia e di modello di crescita sociale ed economica" e "un pilastro di stabilità in questa importante regione del Continente africano". Lo ha affermato il Presidente ...

Mattarella a Nairobi: "Il Kenya un esempio virtuoso democrazia e crescita" RaiNews

"L'Italia considera il Kenya un esempio virtuoso di democrazia e un partner di grande importanza". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Nairobi, nel corso della conferenza ..."Cerchiamo un rapporto di collaborazione con i paesi di origine e transito, ma sappiamo che la dimensione epocale del fenomeno non è affrontabile a livello bilaterale", ha detto il presidente dopo l'i ...