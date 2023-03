Juventus | mistero Pogba | il francese ancora out per infortunio

(Di martedì 14 marzo 2023) Doveva essere la sua notte, quella della prima presenza da titolare in stagione, invece Paulnella rifinitura della domenica mattina ha subito un, mentre provava i calci di punizione, che l’ha tenuto fuori anche da-Sampdoria. Partita saltata numero 35 in stagione a fronte di soli 35 minuti giocati, 22 nel derby contro il Torino e 13 all’Olimpico contro la Roma. I bianconeri hanno vinto poi, non senza problemi, il posticipo domenicale contro i blucerchiati, in attesa dell’esito degli esami del lunedì, cheuna volta è stato tutt’altro che confortante. Lesione muscolare che lo costringerà almeno a 20 giorni di stop, con Allegri che spera di riaverlo nel mese di aprile dopo la sosta per le nazionali. L’ennesimo stop che ha scosso il, apparso affranto all’uscita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E tornando a bomba, e cioè al mistero della 'carta COVISOC', la domanda è: riannodando il nastro, di cosa si sarà p… - zlatanradu : RT @PaPaganini: Buongiorno. La telenovela: “La carta Covisoc” si arricchisce ogni giorno di più. Oggi l’episodio si intitola: “ Caccia al d… - tRaCiNa77 : RT @PaPaganini: Buongiorno. La telenovela: “La carta Covisoc” si arricchisce ogni giorno di più. Oggi l’episodio si intitola: “ Caccia al d… - Massi_Dubai : RT @lVendemiale: Come chi conosce la materia sapeva e @Gazzetta_it chiarisce una volta per tutte, la famosa #cartasegreta #Covisoc non menz… - Jusyoni : RT @PaPaganini: Buongiorno. La telenovela: “La carta Covisoc” si arricchisce ogni giorno di più. Oggi l’episodio si intitola: “ Caccia al d… -

Adrien si trova bene a Torino e non ne ha mai fatto: sembrano lontani i tempi in cui ... Il matrimonio tra Rabiot e laArrivato nel 2019 a parametro zero, Rabiot ha vissuto l'avventura ...All' Allianz Stadium per assistere alla partita- Sampdoria (che si è conclusa con la vittoria dei bianconeri per 4 - 2) domenica 12 marzo ... che non avevano mai fattodel tifo per la ...Se Mourinho e Pioli dovessero battere Sassuolo e Salernitana , ecco che ils'infittirebbe ..." Sampdoria (ore 20.45, DAZN) I piatti principali della domenica saranno quelli di Torino e ...

Juventus, mistero Pogba: il francese ancora out per infortunio SPORTFACE.IT

TORINO - Tutti lo vogliono, tutti lo cercano, ma per Adrien Rabiot sono gli ultimi mesi alla Juventus, a meno che … Già, perché il rinnovo sarà in salita, ma questo non impedirà al club bianconero qua ...Adrien Rabiot non ha mai fatto mistero di trovarsi bene a Torino e alla Juventus, ma, per rinnovare il contratto in scadenza con i bianconeri, avrebbe delle condizioni ben precise: come riportato da..