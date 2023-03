Juventus e Roma? Più “unite” che mai: ecco cosa le ha avvicinate (Di martedì 14 marzo 2023) A distanza di una settimana Juventus e Roma sembrano essere state avvicinate da un qualcosa di incredibile. Nessuno se lo sarebbe aspettato. Lo scontro diretto vinto dalla Roma contro la Juventus ha generato non poche polemiche nel post partita; i giallorossi, oltre alle critiche sul gioco, sono stati attaccati per la condotta di un singolo giocatore. JuvedipendenzaStiamo parlando di Mancini; il difensore di Mourinho è stato criticato per aver, a detta dei tifosi bianconeri, accentuato la caduta dopo il calcio ricevuto da Kean e soprattutto aver provocato l’attaccante azzurro con il suo comportamento troppo aggressivo. Una polemica andata avanti per giorni con i tifosi bianconeri furiosi con il centrale giallorosso; a distanza di una settimana, però, sembra che i due club siano stati ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 14 marzo 2023) A distanza di una settimanasembrano essere stateda un qualdi incredibile. Nessuno se lo sarebbe aspettato. Lo scontro diretto vinto dallacontro laha generato non poche polemiche nel post partita; i giallorossi, oltre alle critiche sul gioco, sono stati attaccati per la condotta di un singolo giocatore. JuvedipendenzaStiamo parlando di Mancini; il difensore di Mourinho è stato criticato per aver, a detta dei tifosi bianconeri, accentuato la caduta dopo il calcio ricevuto da Kean e soprattutto aver provocato l’attaccante azzurro con il suo comportamento troppo aggressivo. Una polemica andata avanti per giorni con i tifosi bianconeri furiosi con il centrale giallorosso; a distanza di una settimana, però, sembra che i due club siano stati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Hanno ragione gli juventini, #Dybala dovrebbe vergognarsi: esultare da ex per la vittoria della #Roma contro la… - juventusfc : Che mattinata speciale con @andreabarzagli2 allo Juventus Store di Roma ???? Lo store vi aspetta per questo weeken… - CorSport : Dopo la vittoria contro la #Juventus tutto l'Olimpico si è rivolto verso il settore ospiti cantando: 'Tornerete, to… - Z0Trap : RT @EmanueleVendit1: Momento cruciale della stagione. Tante partite importanti, difficili e ravvicinate. La Roma parte alla grande battendo… - PercyVilcas : @SoyCalcio_ Inter , Roma , Juventus -