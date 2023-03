Juventus, che spesa per Pogba: 200mila euro per ogni minuto in campo (Di martedì 14 marzo 2023) spesa carissima per la Juventus per il centrocampista Paul Pogba. Come riporta la Repubblica, infatti, fino ad ora i bianconeri hanno speso 200mila euro per ogni minuto giocato in campo dal francese, circa 3,49 milioni di euro per singola partita. Un grande dispendio quindi per il club torinese, considerando i pochissimi minuti giocati da Pogba dal suo ritorno in bianconero. Addirittura il centrocampista non disputa un match da titolare dallo scorso 19 aprile, ancora con la maglia del Manchester United, e da quella data ha giocato solo 35 minuti in tre partite. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023)carissima per laper il centrocampista Paul. Come riporta la Repubblica, infatti, fino ad ora i bianconeri hanno spesopergiocato indal francese, circa 3,49 milioni diper singola partita. Un grande dispendio quindi per il club torinese, considerando i pochissimi minuti giocati dadal suo ritorno in bianconero. Addirittura il centrocampista non disputa un match da titolare dallo scorso 19 aprile, ancora con la maglia del Manchester United, e da quella data ha giocato solo 35 minuti in tre partite. SportFace.

